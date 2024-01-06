Ağrı\'da 27 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri toplam 27 milyon 300 bin lira olan 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.

Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yaptı. Yolculardan birinin ayakkabısının içinde piyasa değeri 12 milyon lira olan 6 kilo 148 gram külçe (plaka halinde) altın bulundu. Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde ise 3 kişinin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, 15 milyon 300 bin lira değerinde 8 kilo 300 gram külçe altın ele geçirdi. Jandarmanın 2 ayrı operasyonda ele geçirdiği toplam 27 milyon 300 bin lira değerindeki 14 kilo 448 gram külçe altınla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.