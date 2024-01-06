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Ağrı'da 27 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 27 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda, toplam 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta 6 kilo 148 gram altın bulunurken, Gürbulak Sınır Kapısı'nda ise 8 kilo 300 gram altın ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı\'da 27 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi
06.01.2024 - 17:43,
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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri toplam 27 milyon 300 bin lira olan 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.

Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yaptı. Yolculardan birinin ayakkabısının içinde piyasa değeri 12 milyon lira olan 6 kilo 148 gram külçe (plaka halinde) altın bulundu. Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde ise 3 kişinin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, 15 milyon 300 bin lira değerinde 8 kilo 300 gram külçe altın ele geçirdi. Jandarmanın 2 ayrı operasyonda ele geçirdiği toplam 27 milyon 300 bin lira değerindeki 14 kilo 448 gram külçe altınla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da 27 milyon lira değerinde külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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