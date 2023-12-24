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Ağrı'da Alzheimer hastası kayboldu, arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ağrı'da Alzheimer hastası kayboldu, arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, soğuk havaya rağmen kalabalık ekip tarafından aranıyor. İlçeye bağlı Sorguçlu köyünde yaşayan S.A, akşama doğru eve gelmeyince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, UMKE ve Hak Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

Ağrı\'da Alzheimer hastası kayboldu, arama çalışmaları sürüyor
24.12.2023 - 00:34,
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, soğuk havaya rağmen kalabalık ekip tarafından aranıyor.

İlçeye bağlı Sorguçlu köyünde yaşayan S.A, akşama doğru eve gelmeyince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, UMKE ve Hak Arama Kurtarma ekipleri köye sevk edildi.

Aralarında gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik ekip, köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 saattir arama yapan ekiplere İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Batik" de eşlik ediyor.

Kaynak: AA
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