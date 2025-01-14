Ağrı'da Av Kotası Aşımına Ceza

Ağrı'da av kotasını aşan 3 avcıya 128 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağrı DKMP ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, av kotasını aşan 3 kişi tespit edildi.
Ekipler, 3 avcıya kota aşımı nedeniyle toplam 128 bin lira ceza kesti.
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