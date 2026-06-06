Ağrı'da karın geç eridiği yüksek rakımlı köylerin çevresi sarı çiçeklerle renklendi.
Kışın zorlu geçtiği kentte, doğada baharın güzellikleri yaşanıyor.
Havaların ısınmasıyla yüksek rakımlı köylerin çevresinde sarı renkli başta olmak üzere farklı tonlarda çiçekler açtı.
Yerleşim yerlerinin etrafında ve düzlük alanlarda açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Baharın güzelliklerinin hakim olduğu köyler ve çevresi dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Bahar Güzellikleri - Son Dakika
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