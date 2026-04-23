Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Bahar ve Kış Çatışıyor

23.04.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü devam ederken, ovada bahar güzellikleri yaşanıyor.

Ağrı'da bahar aylarında yüksek rakımlı bölgeler kar örtüsüyle kaplanırken, büyükbaş hayvanların çıktığı ovada baharın güzellikleri yaşanıyor.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan köyler, baharda kışı yaşıyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve evlerin beyaz örtüyle kaplandığı köylerde yaşam zorlu geçiyor. Dağların karla kaplı olduğu kentte, ovada ise baharın güzellikleri yaşanıyor.

Besiciler, karların erimeye başlamasıyla kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanları araziye çıkararak otlatmaya başladı.

Bir yanında bahar diğer yanında kış şartlarının hüküm sürdüğü kentteki manzara güzel görüntüler oluşturuyor.

"Baharı bekliyoruz"

Besici Halis Bayram, AA muhabirine, son zamanların en zor kışlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Yüksek rakımlı bölgelerde karın geç eridiğini belirten Bayram, "Kışımız daha bitmedi, kar altındayız. Karla mücadele ediyoruz. Her sene bu zamanlar kar erimişti. Dağlarda yaklaşık 2 metre, köylerde ise bir metreyi bulan kar kalınlığı var. Baharı bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:03:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.