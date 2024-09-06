Ağrı'da Başboş Köpek Tedirginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Başboş Köpek Tedirginliği

Ağrı\'da Başboş Köpek Tedirginliği

Ağrı'da son bir ayda 15 köpek saldırısının yaşandığı ve halkın önlem alınmasını istediği bildirildi. Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, kısırlaştırılan ve aşılanan köpeklerin serbest gezme alanına alındığını ancak kontrolsüz gelen başıboş hayvanların en büyük sorun olduğunu belirtti.

06.09.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AĞRI'da cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş köpekler tedirgin ediyor. Son bir ayda 15 köpek saldırısının yaşandığı kentte halk önlem alınmasını isterken, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Edibe Yıldırım Demircan köpeklerin kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra etrafı panel çitli alanda serbest gezme alanına alındığını, ancak en büyük problemin çevre il, ilçe ve köylerden kontrolsüz gelen başıboş hayvanlar olduğunu söyledi.

Kentte, son günlerde cadde ve sokaklarda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Köpekler, özellikle insanların yoğun olduğu kaldırımlarda gruplar halinde gün boyu uyuyor. Sokak köpekleri nedeniyle kaldırım kenarında yürümek zorunda kaldıklarını söyleyen Rahmi Durmuş, "Ağrı merkezde oturuyorum. Köpeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Tabi ki çocuklar için büyük tehlike yaratabiliyorlar. Biz büyükler bile kent merkezinde ana caddede köpekler yüzünden yürümeye korkuyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının bir yerleşim yeri ve düzeni olması gerektiğini söyleyen Orhan Aslan ise "Maalesef hayvanların durumu beni üzüyor. Hayvanlar toplama merkezine götürülüp bakımları yapılmalı. Sokakta başıboş dolaşıp herhangi bir şekilde zarar vermesini ya da hastalık yayması engellenmelidir. Bu konuda duyarsız davranılıyor. Kimse onlara dokunmuyor, hoşgörüyle karşılıyoruz ama böyle olmaz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün kayıtlarına göre son bir ay içerisinde 6'sı sahipli köpekler tarafından olmak üzere 15 köpek saldırısının yaşandığı Ağrı'da, Belediyenin Veteriner İşleri Müdürü Edibe Yıldırım Demircan şunları söyledi:

"Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde günlük toplanıp bakımevine gelen canlar yaş durumlarına göre ayrılıp dişi ve erkek ayırt etmeksizin kısırlaştırılıp kulak küpesi ve mikroçip ile işaretlenip müşahede altına alınır. Bu süreçte kuduz ve gençlik aşısı takip süreci başlar. Tamamı yapılır müşahede süreleri bitenler etrafı panel çitli alanda serbest gezme alanına alınır. Bakımevi yeniden modernize edilerek daha refah bir çalışma ortamı sağlanmış olup işlem gören tüm canlar Ağrı Valiliği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne aylık cetvellerle tebliğ edilir. HAYBİS sistemi aktif olarak kullanılıyor. Fakat bölgedeki en büyük problem çevre il ilçe ve köylerden kontrolsüz gelen başıboş sokak hayvanlarıdır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmalıdır. İl Özel İdaremiz ihtiyaç doğrultusunda ilaç aşı desteği sağlamaktadır."

Kaynak: DHA

Köpek Saldırısı, Ağrı Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Yaşam, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Başboş Köpek Tedirginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Başboş Köpek Tedirginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement