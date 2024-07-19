Ağrı'da Hayırsever Aile Türk Kızılay ile İşbirliği Yaparak 3 Bin 500 Kişiye Aşure Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Hayırsever Aile Türk Kızılay ile İşbirliği Yaparak 3 Bin 500 Kişiye Aşure Dağıttı

Ağrı'da yaşayan Atmaca ailesi, vefat eden bir yakınlarının hayrına muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etmek için Türk Kızılay ile çalışma başlattı. Kızılay'ın aşevinde hazırlanan aşureler sabah saatlerinde Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, cuma namazı sonrası da Ulu Cami'de vatandaşlara ikram edildi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, her yıl olduğu gibi bu sene de muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlediklerini belirtti ve Atmaca ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aşurelerin 3 farklı noktada 3 bin 500 kişiye dağıtıldığı açıklandı.

19.07.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da hayırsever bir ailenin desteğiyle Türk Kızılay tarafından 3 bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Kentte yaşayan Atmaca ailesi, vefat eden bir yakınlarının hayrına muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etmek için Türk Kızılay ile çalışma başlattı.

Kızılay'ın aşevinde hazırlanan aşureler sabah saatlerinde Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, cuma namazı sonrası da Ulu Cami'de vatandaşlara ikram edildi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlediklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı hayırsever aileye teşekkür eden Tatlı, "Aşçılarımızın dünden hazırladığı aşureleri Ulu Cami önüne getirerek 3 farklı noktada vatandaşlara ikram ettik. Allah razı olsun Atmaca ailesi her yıl aşure yapımında bize destek oluyor. Biz de Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza 3 bin 500 paket aşure ikram ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Kızılay, Cami, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Hayırsever Aile Türk Kızılay ile İşbirliği Yaparak 3 Bin 500 Kişiye Aşure Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
14:59 Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı Giriş ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı! Giriş ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Hayırsever Aile Türk Kızılay ile İşbirliği Yaparak 3 Bin 500 Kişiye Aşure Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement