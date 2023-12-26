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Ağrı'da iş makinası kazasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Ağrı'da iş makinası kazasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi ilçe merkezinde toprağa verildi. Cenaze namazına hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Ağrı\'da iş makinası kazasında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
26.12.2023 - 22:46,
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Ağrı'da yol açmaya giden iş makinasının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

AĞRI - Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi ilçe merkezinde toprağa verildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderilmiş ve kepçe uçurumdan aşağıya uçmuştu. Kazada kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan Rauf Aydın ve Mustafa Taşdemir, Yasin Taşdemir hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi bugün Taşlıçay ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Kaynak: İHA
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