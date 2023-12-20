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Ağrı'da "JASAT Mercek-2" operasyonunda 73 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da "JASAT Mercek-2" operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

Ağrı'da düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu"nda, çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Ağrı\'da "JASAT Mercek-2" operasyonunda 73 şüpheli yakalandı
20.12.2023 - 17:00,
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Ağrı'da düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ- JASAT Mercek-2 Operasyonu"nda, çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu" kapsamında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 13-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "kasten yaralama, basit yaralama, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti" gibi suçlardan aranma kaydı bulunan 73 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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