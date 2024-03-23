Ağrı\'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle 3 trafik kazasında 8 araçta hasar meydana geldi

Ağrı'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın ardından 3 trafik kazasında 8 araçta hasar meydana geldi.
Kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatın yanı sıra trafiği de olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle kayganlaşan Erzurum Caddesi İmam Hatip Lisesi mevkisinde 3, Kültür ve Kongre Merkezi bahçesinde 2 ve Millet Bahçesi yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı trafik kazalarında araçlarda hasar oluştu.
Polis ekipleri, başka kazaların oluşmaması için sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.
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