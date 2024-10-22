Ağrı'da Koyunlar Kar Altında

Ağrı'da yaylaya çıkan koyunlar kar altında kaldı
AĞRI - Ağrı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına hazırlılıksız yakalanan çoban, koyunlarını kar altında otlattı.
Ağrı'da hava sıcaklarının aniden düşmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerinde bulunda bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Hamur ilçesine bağlı Danakıran köyünde de etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde evlerinden çıkan köy sakinlerini şaşkına uğrattı. Geçen yıllara göre erken yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir çoban ise koyunlarını kar altında otlatmak zorunda kalınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
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