Ağrı\'da kuvvetli fırtına bir binanın çatısında hasara yol açtı

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DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına•
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Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin•
Ağrı'da etkili olan kuvvetli fırtına inşaat halindeki bir binanın çatısına zarar verdi.
Kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle, Abide Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatısı yerinden söküldü.
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