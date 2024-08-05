Ağrı'da Minibüs Kazası: 3 Kişi Yaralandı, 55 Koyun Telef Oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu.
İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı- İran kara yolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun telef oldu. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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