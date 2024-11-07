Ağrı'da Ödüllü Şarkı Yarışması

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Ağrı'da müzik tutkunlarının yeteneklerini sergileyeceği ödüllü şarkı yarışması düzenlenecek.

Valilik koordinesinde müzik tutkunlarının yeteneklerini sergilemesi için her yaştan katılımcıya açık olan yarışmanın başvuruları devam ediyor.

21 Ekim'de başlayan ve yarın sona erecek başvurular, il ve ilçe gençlik merkezlerinde yapılıyor.

Ön elemeleri 11-29 Kasım'da yapılacak yarışma, 6 Aralık'ta final ile tamamlanacak.

Yarışmanın birincisine Cumhuriyet altını, ikincisine yarım altın ve üçüncüsüne ise çeyrek altın verilecek.