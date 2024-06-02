Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VE 8529 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolu Selahaddin Eyyubi Parkı yakınlarında, 34 DPY 143 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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