Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ağrı\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ağrı-Van kara yolu Selahaddin Eyyubi Parkı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VE 8529 plakalı otomobil ile 34 DPY 143 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

02.06.2024 15:27
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Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VE 8529 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolu Selahaddin Eyyubi Parkı yakınlarında, 34 DPY 143 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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