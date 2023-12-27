Ağrı\'da resim yeteneği olan denetimli serbestlik yükümlüsü iş yeri açtı

Ağrı'da, resim yeteneği olan denetimli serbestlik yükümlüsü, devlet desteğiyle açtığı iş yerinde sanatını icra edecek.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, eski hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması ve kendi işlerini kurması amacıyla projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ın talimatları doğrultusunda resim yeteneği olan denetimli serbestlik yükümlüsü V.B'nin resim çizip satacağı bir iş yeri için çalışma yapıldı.

Malzeme desteğinin de sağlandığı yükümlüye, belediyeye ait Hünerli Eller Çarşısı'nda iş yeri tahsis edildi. Yükümlünün yeni iş yeri, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, vali yardımcıları ve adliye personelinin katılımıyla açıldı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Resimlerin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Koç, "Devletimiz, herkesin hak ve hukukunu korurken, bir şekilde suç işlemiş veya mağdur olmuş kişilerin tekraren suç işlemesini engellemek ve ait olduğu topluma layıkıyla geri dönebilmeleri adına güzel faaliyetler yapıyor. Bugün bunlardan birine şahit olmak bizi mutlu etti." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış ise resim becerisi olan denetimli serbestlik yükümlüsüne iş yeri açmanın kıymetli olduğunu belirtti.