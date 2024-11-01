Ağrı'da Ruhsatsız İş Yerinde Kaçak İlaç ve Silah Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde 490 botoks ilacı malzemesi, 1030 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede ruhsatsız olarak kullanılan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 490 botoks ilacı malzemesi, 1030 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.