Ağrı'da Sağanak Nedeniyle Meydana Gelen Selde Tarım Arazileri ve Yollar Zarar Gördü

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Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde meydana gelen sel, köy içi yollar ile tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Diyadin ilçesine bağlı Yeniçadır köyünde de sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu.