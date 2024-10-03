Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı memleketine uğurlandı

Ağrı\'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş\'in naaşı memleketine uğurlandı

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yaparken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı, törenle memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

03.10.2024 12:46
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Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yaparken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı, törenle memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Şehit Geniş için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı, tören sonrası askeri uçakla Çanakkale'ye uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcısı Akın Oruç, 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri ve askerler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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