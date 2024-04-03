Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Abide Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgada yaralanan F.B. olay yerinde, ağır yaralanan D.A. ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ekipler, olayla ilgili P.Ş'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, projelerini depremi öncelik alarak yaptığını savundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek müştekilerin taleplerini değerlendirecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Kavuncu, istifa açıklamasında, İstanbul'da aldıkları sonucun beklediklerinin altında olduğunu belirtirken, Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Akburak ise istifa açıklamasında, İYİ Parti'nin Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayarak, liderlerinin yanında olduğunu ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?