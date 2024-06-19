Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 36 KE 027 plakalı traktör, Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Ağrı- Erzurum kara yolunda seyreden M.R.P'nin kullandığı 04 AE 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı görüldü.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da traktör ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?