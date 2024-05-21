Ağrı\'da yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi

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Ağrı'da polis ekiplerince mayıs ayında yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-20 mayıs tarihlerinde denetim yapan ekipler, 7 ruhsatsız silah, 1 yivsiz otomatik tüfek, 11 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.