Ağrı'da yaralanan yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da yaralanan yaban keçisi tedavi altına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen araç çarpması sonucu yaralanan bir yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Yaban keçisi, ilk olarak ilçedeki geçici bakımevine götürüldü ve burada yapılan müdahalenin ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yaban keçisi, doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

10.07.2024 16:25
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü (DKMP) ile jandarma ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde araç çarpması sonucu bir yaban keçisinin yaralandığı bilgisini aldı.

Olay yerinden ekiplerce alınan yaban keçisi, ilçedeki geçici bakımevine götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaban keçisi, daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaban keçisi sağlığına kavuştuktan sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA

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