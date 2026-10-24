Ağrı\'da yoğun sis kent merkezini kapladı ve dronla görüntülendi

Ağrı'da yoğun sis kent merkezini kapladı ve dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kent merkezini kaplayan sis tabakası güzel görüntüler oluştururken dron kamerasıyla görüntülendi.
AĞRI'da etkili olan yoğun sis, kentin üzerini kapladı. Sis, dron ile görüntülendi.
Havaların sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Ağrı'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu. Sis tabakası dron kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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