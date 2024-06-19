Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedi indirildi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedi indirildi

AFAD, Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedinin indirildiğini duyurdu. İran uyruklu dağcının düşerek hayatını kaybettiği bilgisi üzerine 25 dağcı olay bölgesine intikal etti ve zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalar sonucunda cenazeye ulaşıldı. Cenaze, 4 bin 300 rakımda bulunan güvenli bölgeye getirildikten sonra saat 17.05'te dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

19.06.2024 18:07
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedinin indirildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da Ağrı Dağı tırmanışı yapan İran uyruklu bir dağcının düşerek hayatını kaybettiği bilgisinin alındığı hatırlatıldı.

Alınan bilgi üzerine, 25 dağcının olay bölgesine intikal ettiği ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda cenazeye ulaşıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dik ve engebeli arazide 3 farklı bölgeye kurtarma istasyonları kurularak öncelikle 4 bin 300 rakımda bulunan güvenli bölgeye getirilen kazazedenin naaşı, saat 17.05 itibarıyla dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedi indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cesedi indirildi - Son Dakika
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