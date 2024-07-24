Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri indiriliyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri indiriliyor

Ağrı Dağı\'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri indiriliyor

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken kaybolan ve daha sonra cesetleri zirveye yakın yerde bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen gece zirveye tırmanarak cenazeleri 4 bin 200 rakımlı kamp alanına taşıyacak ve oradan sağlık ekiplerine ulaştıracak. Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de ekiplere kumanya desteği sağlıyor.

24.07.2024 10:45
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Tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin, bulundukları yerden indirilmesi için çalışmalar 3. gününde devam ediyor.

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için, farklı illerden gelen 44 AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerin, cesetleri zirveye yakın noktada bulunan 2 kişinin cenazesini indirme çalışmaları, olumsuz hava koşullarına rağmen sürüyor.

Ekiplerin, havanın durumuna göre bu gece zirveye tırmanış yapıp sabaha doğru cenazeleri elle taşıyarak 4 bin 200 rakımdaki kamp alanına, oradan da atların sırtında 3 bin 200 rakımda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırması planlanıyor.

Öte yandan Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de ekiplere kumanya desteği veriyor.

Olay

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri indiriliyor - Son Dakika

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