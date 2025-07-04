Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Projesi Başladı

04.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'nda turizm, hayvancılık ve güvenlik amacıyla yeni yolun üçüncü etap çalışmaları başladı.

Ağrı Dağı'nda hayvancılık, turizm ve güvenliğe katkı sunması amacıyla yapımına başlanan turizm ve güvenlik yolunun üçüncü etap çalışmaları başladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Iğdır Valiliği tarafından yapımına başlanılan yol, Ağrı Dağı'nın kuzey bölümünün tamamını ve Küçük Ağrı Dağı'nın bir bölümünü içine alıyor.

Yapımında sona yaklaşılan yol, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın Korhan bölgesinden başlayıp iki dağ arasındaki Serdarbulak Yaylası'na kadar devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar birinci etapta 15,3, ikinci etapta ise 32,5 kilometresi tamamlanan yolun bölgenin turizmine, hayvancılığına ve güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

Şu ana kadar 47,8 kilometresi tamamlanan yolun, üçüncü etap çalışmalarının da bitmesiyle 76,4 kilometre olarak hizmete açılması planlanıyor.

Terörden arındırılan, her geçen gün özellikle doğa sporlarına ilginin arttığı Ağrı Dağı'nda yapılan yol sayesinde, doğasever ve dağcı sayısının artırılması da bekleniyor.

Ağrı ile Iğdır sınırının başladığı noktada jandarma karakolu yapılacak

Iğdır Valisi Ercan Turan, AA muhabirine, bulundukları Küçük ve Büyük Ağrı Dağı'nın birleşim noktasının şehrin en güzel lokasyonlarından biri olduğunu, çok yakın bir zamanda Ağrı ile Iğdır sınırının başladığı noktada bir jandarma karakolu yapacaklarını söyledi.

Ekiplerin yoğun bir mesaiyle çalıştığını vurgulayan Turan, "Geçen sene Korhan Yaylası'ndan başladığımız yol sanat yapılarıyla, stabilizesiyle çok güzel bir şekilde tamamlandı. Üçüncü etapta da Gödekli köyünden başlayıp Ağrı sınırına kadar 27 bin 685 metre uzunluğundaki yolumuzun çalışmalarına yoğun bir şekilde başladık. Şu an yolun ıslah çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

"Bölgenin ekonomisine de ciddi katkı sunacağını düşünüyorum"

Yolun bölge açısından önemine vurgu yapan Turan, "Biz buna güvenlik yolu diyoruz ama aslında turizm yolu olacak. Hayvancılığı ve arıcılığı destekleyecek, bölgenin ekonomisine de ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Karakolumuzun yapılmasıyla da özellikle bölgemizde turizmin canlanması eş zamanlı olarak artacak." diye konuştu.

Ağrı Dağı'nın elverişli olduğu doğa sporlarına yolun olanak sağlayacağını vurgulayan Turan, "Ağrı Dağı'nın tırmanış sporlarına açılmasının yanı sıra burada tematik turizm, özellikle yamaç paraşütü, yayla turizmi noktasında güzel çalışmalarımız var. Burada yapılan çalışmaların ileride nasıl büyük katkılar sunacağını hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Güvenlik, Ekonomi, Turizm, Güncel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı 5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 11:34:45. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda Turizm ve Güvenlik Yolu Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.