Ağrı Dağı'nda zorlu zirve tırmanışı tamamlandı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda zorlu zirve tırmanışı tamamlandı

Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipiye rağmen zorlu zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı. Dağcılar, Ağrı Dağı'nın buzullarla kaplı zirvesine küçük adımlarla ulaştı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, terörden arındırıldıktan sonra yerli ve yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir mücadele göstererek zirveye ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

08.07.2024 20:03
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Ağrı Dağı'nda zorlu zirve tırmanışı tamamlandı

Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipiye rağmen zorlu zirve tırmanışı

Dağcılar, Ağrı Dağı'nın buzullarla kaplı zirvesine küçük adımlarla ulaştı

AĞRI - Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen ve 5137 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanışa gelen dağcılar, zorlu hava şartlarına rağmen zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden arındırılan Ağrı Dağı, yılın her dönemi hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor.

Avrupa başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasında hazırlıklarını tamamladı. Taşıyabilecekleri kadar malzemeyi yanlarına alıp, diğer eşyalarını atlara yükleyen dağcılar, rehber Resul Civaş eşliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3200 metre rakımdaki kamp alanına ulaştı. Yüksek rakıma uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kamp kuran dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi. Ertesi gün yeniden yürüyüşe başlayarak dik yolları aşıp 4200 metre rakımdaki kamp alanına vardılar. Burada bir süre dinlenen dağcılar, kışlık kıyafetler ve botlarını giyerek gece vakti soğuk hava, yoğun fırtına ve tipi etkisine rağmen zirve tırmanışına küçük adımlarla devam etti. Buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirvede büyük bir mutluluk yaşadı.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden de görülebilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde bir süre vakit geçiren dağcılar, dünyada en fazla tırmanış yapılan dağlardan biri olan Ağrı Dağı'ndan iniş yaptı. Rehber Resul Civaş, yaptığı açıklamada, "Soğuk hava, yoğun fırtına ve tipiye rağmen zirve tırmanışını kazasız tamamladık. Dağcılarımız zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir mücadele örneği göstererek zirveye ulaşmayı başardı. Ağrı Dağı'na tırmanmak büyük bir başarıdır ve dağcılarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, zirveye ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirerek, bu deneyimin unutulmaz olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda zorlu zirve tırmanışı tamamlandı - Son Dakika

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