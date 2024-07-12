Ağrı Dağı'nın muhteşem görüntüsü

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Ağrı Dağı'nın heybetli görüntüsü mest ediyor

AĞRI - Çevresinde kar ve sisin eksik olmadığı, efsanelere konu olan Ağrı Dağı, heybetli görüntüsüyle güzel bir manzara oluşturdu.

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük dağı olan jeolojik konumu ve Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan ve birçok dilde kutsal sayılan Ağrı Dağı, yaz-kış dünyanın her yerinden misafir ağırlamaya devam ediyor.

İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülebilen Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın muazzam görüntüsü adete kendine hayran bırakıyor.

Dağın heybetli görüntüsü, vatandaşların da ilgisini çekti.