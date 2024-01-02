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Dondurucu soğuklarla kaplı Balık Gölü dronla görüntülendi - Son Dakika
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Dondurucu soğuklarla kaplı Balık Gölü dronla görüntülendi

Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi, dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Gölde yürüyüş yapan vatandaşlar, doğal güzellikler dronla görüntülendi. Taşlıçay Belediye Başkanı, gölün kış turizmine uygun olduğunu belirterek ziyaretçileri beklediklerini söyledi.

Dondurucu soğuklarla kaplı Balık Gölü dronla görüntülendi
02.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:57
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Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buz tutan Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi dronla görüntülendi.

Taşlıçay ilçesinin Sinek Yaylası yakınlarında bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz aylarında kamp ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, bugünlerde dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Çevresi karla kaplı göle gelen bazı vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

Buzla kaplı göl ve çevresindeki doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AA muhabirine, gölde yaz ve kış festivalleri düzenlediklerini söyledi.

Gölün kış turizmine müsait olduğunu ve fotoğraf tutkunlarını beklediklerini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"İnşallah kış turizmine yönelik çalışma yapacağız. Balık Gölü'nü kış turizmine kazandırmamız lazım. Göl tamamen buz tutmuş ve harika bir manzara var. Doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını burayı ziyaret etmeye bekliyoruz. Göl üzerindeki buz yaz aylarına kadar erimiyor. Kuraklık tehlikesi var ve göl çok çekilmiş. Hem kuraklık hem de Doğubayazıt'ın içme suyunun buradan karşılanmasından dolayı ciddi bir su azalması var. Temennimiz her zaman dediğimiz gibi öncelikle Doğubayazıt'a acilen içme suyu bulunması ve sonrasında buradan oraya giden suyun kesilmesi."

Taşdemir, göle sahip çıkılmasını istedi.

Kaynak: AA
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