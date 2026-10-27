Ağrı Diyadin'de 4. kanyon yürüyüşünde highline sporcuları 60 metre derinlikte yürüdü - Son Dakika
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Ağrı Diyadin'de 4. kanyon yürüyüşünde highline sporcuları 60 metre derinlikte yürüdü

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Ağrı Diyadin\'de 4. kanyon yürüyüşünde highline sporcuları 60 metre derinlikte yürüdü
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Ağrı Diyadin'de 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kanyon Yürüyüşü'nde highline sporcuları Enes Uçar ile Sedat Kale gösteri yaptı. 120 metre genişliğindeki 60 metre derinliğindeki kanyonda halat üzerinde yürüyen sporcular zaman zaman rüzgarla zorlandı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'nde highline sporcuları Enes Uçar ile Sedat Kale gösteri yaptı. 60 metre derinliğindeki kanyonda halat üzerinde yürüyen sporcular, zaman zaman rüzgarın azizliğine uğradı.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Köprü Kaplıcaları mevkisinden başladı. Vali Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü, yaklaşık 8 kilometrelik parkurun ardından mesire alanında sona erdi.

'AĞRI'DA İLK KEZ BU FAALİYETİ YAPTIK'

Yürüyüşün ardından highline sporcuları Enes Uçar ile Sedat Kale kısa bir gösteri yaptı. 120 metre genişliğinde 60 metre derinliğindeki kanyona halat çeken sporcular yürümeye çalıştı. Zaman zaman rüzgarın azizliğine uğrayan sporcuları izleyenler nefeslerini tuttu. İp üzerinde yürüme sporu yaptığını belirten Enes Uçar, "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'ndayız. Kaymakam beyin davetiyle geldik. Yaklaşık 120 metre uzunluğunda bir hat kurduk. Yerden yüksekliği 50-60 metre civarında" dedi.

Sedat Kale ise "İp üzerinde yürüme sporudur. Biz bunu ekip olarak Türkiye'de 15 yıldır yapıyoruz. Ağrı'da ilk defa bu faaliyeti yaptık" diye konuştu.

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Ağrı Valiliği koordinasyonunda güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Antalya'dan getirilen ip üzerinde denge sağlama Highline sporu, yamaç paraşütçüleri, gençlerimizden çocuklarımıza, yaşlılarımızdan yetişkinlerimize yerel lezzetlerimizin sunulduğu güzel bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda gençlerimizle, öğrencilerimizle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Yürüyüşte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kanyonda yamaç paraşütü de yapıldı. Halk Eğitim kursları ve Aile Destek Merkezlerinde hazırlanan yöresel ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılara halise, Ağrı döneri, gırar, bal ve seralarda yetiştirilen domatesler ikram edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı Diyadin'de 4. kanyon yürüyüşünde highline sporcuları 60 metre derinlikte yürüdü - Son Dakika
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