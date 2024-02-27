Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Kanser Hastalarının Tedavisi Başarıyla Yapılıyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hematoloji-onkoloji servisinde, kanser hastalarının tüm tedavileri ve tümör tanısı almış olanların ameliyatları başarıyla yapılıyor.
Hastanenin Başhekimi Dr. Adem Aslan'ın koordinesinde geçtiğimiz yıl hastane bünyesinde kanser hastalarının tedavi edilmesi amacıyla onkoloji servisi kuruldu.
Ünite bünyesindeki hematoloji-onkoloji servisinde, meme kanseri, mide ve yemek borusu kanseri, akciğer kanseri, kalınbağırsak kanseri, pankreas ve safrakesesi kanseri, beyin tümörlerinin tedavisi, prostat kanseri, baş boyun ve yumuşak doku kanser türleri gibi kanser tedavisi yapılıyor.
Başhekim Aslan, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nin mide ve yemek borusu tümörleri açısından endemik bir bölge olduğunu söyledi.
Hastanede tedavi gören kanser hastalarına her türlü hizmeti verdiklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:
"Hastanemizde hem hematoloji hem de onkoloji hastalarımız mevcuttur. Bu hastalar daha önce başka hastanelere sevk olmaktaydı. Biz geçen yaz şehrimizdeki hayırsever iş adamlarının desteğiyle hastanemize 13 yataklı hematoloji-onkoloji servisi açtık. Aynı zamanda günübirlik ayakta tedavi alan kemoterapi hastalarımız için de 15 yataklı günübirlik kemoterapi servisi açtık. Beraberinde son dönem tümör hastalarında tıbben çok bir şey yapamadığımız ve destek tedavisi alması gereken hastalarımız için de 15 yataklı palyatif servisimiz mevcut."
Aslan, açılan servislerle ilin büyük bir ihtiyacını giderip il dışına sevkleri neredeyse sıfıra düşürdüklerini anlattı.
Emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, şunları kaydetti:
"Hastanemizde teknik ve personel açısından herhangi bir eksik olmadığından bu bölgede kanser tanısı alan her hastayı hem cerrahi olarak hem de medikal onkoloji-hematoloji olarak tedavisini yapmaktayız. Bununla birlikte hastanemizde yeni tümör tanısı almış hastaların ameliyatlarını başarıyla yapmaktayız. Özellikle mide ve bağırsak tümörleri hastanemizde başarılı bir şekilde ameliyat edilmektedir. Hastanemiz şehrimizin 3. basamak tek hastanesi olması dolayısıyla tümör hastalarına tıbbi tedavi hizmeti sunma anlamında çok ciddi anlamda bir eksikliği gidermiş olmaktadır."
Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İstemi Serin ise tedavi sürecinde yakın takip gerektiren hastaları başka hastanelere sevk etmeden hastanede yatırıp tedavi edilebilir hale geldiklerini belirtti.
Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Serin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aylık yaklaşık 80 hastamız yatan hasta servisinden tedavi görüyor. Günlük olarak da 40-45 hastamız da günübirlik üniteden faydalanmaktadır. Hematoloji ve onkolojideki arkadaşların toplam düzenli takip ettikleri hasta sayısı 1000'i geçiyor. Şu an tedavi noktasında sadece kök hücre nakli konusunda sevk gerekiyor onun dışında gerekmiyor."
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