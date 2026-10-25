Ağrı Hamur'da tır ile otomobil çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ağrı Hamur'da tır ile otomobil çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

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Ağrı Hamur\'da tır ile otomobil çarpıştı, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
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Ağrı Hamur'da Hamur-Tutak Kavşağı'nda şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı; otomobilde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Çarpışmada yaralanan tır sürücüsü Hamur Devlet Hastanesinde tedavi görüyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur- Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.

Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
OtomobilGüncelTutakHamurAğrıSon Dakika

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