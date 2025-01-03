Ağrı Hayvan Pazarında Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı Hayvan Pazarında Dondurucu Soğuklar

Geniş Video İzle

Ağrı'daki hayvan pazarı, dondurucu soğuklar nedeniyle besiciler için zorlu bir mücadele haline geldi.

03.01.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Hayvan Pazarında dondurucu soğuk çileye dönüştü

AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar hayvan pazarında hem hayvanları hem de besicileri zor durumda bırakıyor.

Soğuk havalara aldırış etmeden sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarına gelen besiciler, kış mevsiminin çilesine katlanıyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle, Ağrı Hayvan Borsası'na hayvan alışverişi yapmak için gelen besiciler, zorlu hava koşulları altında hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kentte sabah 6'da hayvan pazarına gelen vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerle kendilerini sararken, hayvanlarının burunlarından dondurucu soğuklar nedeniyle buhar çıktı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen besici Abdulhalim Yıldız, "Saat 6'da meydana geliyoruz. Hava soğuk 20 derecenin üstünde oluyor bazen, ekmek parası için koşturuyoruz. Ama biraz zorlanıyoruz. Geçen senelere rağmen hava bu sene iyi gidiyor. Eski karlar çok idi, şimdi kar fazla yok, kuru soğuk var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Hayvan Pazarında Dondurucu Soğuklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:36 Ferdi Tayfur’a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video Gözaltına alındı Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Hayvan Pazarında Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.