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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tutuklandı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., çocuk sporculara istismar suçlamasıyla tutuklandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çocuk sporcuları istismar ettiği iddia edilen Erkan K.'nın müstehcen yazışmaları da ortaya çıktı.

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tutuklandı
24.12.2023 - 21:19,  Güncelleme: 21:21
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AĞRI İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K.'nın, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismarda bulunduğu iddia edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan K.'nın cep telefonu ile çocuk sporculara yazdığı müstehcen yazışmalar da yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine Erkan K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Yozgat'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Erkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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