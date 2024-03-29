Ağrı kırsalında tek katlı evler ve ahırlar kar altında kaldı

Tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı Ağrı kırsalında yaşayanlar ilkbahar mevsiminde "kara kış"ı yaşıyor.
Bahar mevsiminde yoğun kar alan ve kırsaldaki tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar zorlu bir yaşam sürüyor.
Ocak ve şubat aylarında hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte, kırsaldaki köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.
Beyaz örtü altında kalan vatandaşlar, mart ayının son günlerinde umutla ilkbahar güneşini bekliyor.
Aşağıkent ile Ortakent köylerinde yaşayan ve geçimlerini besicilikle sağlayanlar yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiriyor.
Sürekli ev ve ahırlarının yolunu küreklerle temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümü hayvanlarıyla ilgilenerek ot, saman ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.
"Kışın burada hayata zorlu geçiyor"
Aşağıkent köyünde yaşayan Atilla Demirkaya, AA muhabirine, kışın bittiğine sevinirken, bir anda kışın geri gelmesinin şaşkınlığı içerisinde olduklarını söyledi.
Havaların soğuk olduğunu ve kışı aratmadığını ifade eden Demirkaya, şöyle konuştu:
"5-6 aydır karın içerisindeyiz, halimizi görüyorsunuz. Kış hep kar ve fırtınayla geçiyor. 2-3 gün fırtına oluyor, sonra hava açıyor ardından yine fırtına başlıyor. Kışın burada hayata zorlu geçiyor. Sabah kalkıp hayvanların altını temizledikten sonra yem ve samanını veriyoruz. Gün boyu hayvanlarla ilgilenip besliyoruz. Her gün aynı şekilde çalışıyoruz. Köyde şimdi 2 metre kar var."
"Bu karın erimesi neredeyse bir ayı bulur"
Hem yaşadıkları coğrafyanın hem de iklim şartlarının çok zor olduğunu dile getiren Demirkaya, "Mart ayına girerken biz kış bitti, bahar geldi derken, kış tekrar geri döndü. 2-3 gündür hep fırtına vardı, hava yeni açtı. Bu sene kış uzun sürdü. Kar kalınlığı çatıları aştı. Bu sene herhalde bahar yok. Bu karın erimesi neredeyse bir ayı bulur." dedi.
Ortakent köyü muhtarı Kemal Urtekin ise köylerinin yüksekte olduğunu bu nedenle kışın hem uzun sürdüğünü hem de zor geçtiğini anlattı.
Zorlu iklim şartları nedeniyle az sayıda ailenin kışın köyde yaşadığını söyleyen Urtekin, "Zorlu kış şartlarıyla nedeniyle köyümüzde kışın sadece 3 aile yaşıyor. Evler hep karın altında kaldı. Bir, bir buçuk aya kadar ancak bahar gelir. Yaz da 3 ay sürer ve sonrası yine kar yağar." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Ağrı kırsalında tek katlı evler ve ahırlar kar altında kaldı - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere iken, AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı olan aile dostunun ölüm haberini alarak programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti. Bakan Tekin, öğrencilere çanta hediye etti ve öğretmenler ile bir araya geldiği ziyaretlerini iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya döndü. Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 623'e yükseldi. İsrail'in saldırılarına öldürülen gazeteci sayısı ise 137 oldu.
Edirne'de yapılan bir aramada, gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, çalınan motosiklet polis uygulamasında yakalandı. Keşan'da ise ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli ilçesinde 247 bin 500 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi. Proje sayesinde yaklaşık 25 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 635 milyon lira gelir artışı sağlanacak.
Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü, yürütülen çalışmalarla hayalet ağlardan da temizleniyor. Gölde yapılan denetimlerle terk edilmiş veya bırakılmış olan hayalet ağlar temizlenerek göl zemininin kirletilmesi ve kaçak avcılığın önüne geçilmeye çalışılıyor. Ayrıca, göldeki su ürünleri çeşitliliğini artırmak amacıyla balıklandırma çalışmaları da sürdürülüyor.
Elazığ'da bulunan kız meslek lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Beslenme Desteği Projesi kapsamında 1400 anaokulu öğrencisine günlük kahvaltı ve yemek hizmeti sunuyor. Öğrenciler, alan şefi ve usta öğreticilerin eşliğinde, hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri okullara ulaştırarak mesleki becerilerini geliştiriyor. Proje sayesinde öğrenciler, hem eğitim harçlıklarını çıkarıyor hem de mesleki açıdan daha donanımlı hale geliyor. Ayrıca, projenin hijyen açısından gerekli tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı besinlerin sunulduğu belirtiliyor.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Yerel Kalkınmada Belediyelerin ve Esnafın Rolü' programına katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gerçekçi olduklarını ve milleti aldatmadıklarını söyledi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Bilgin, Ankara temasları hakkındaki eleştirilere de cevap verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Doğançay'da hayata geçirilen Kovankayası Yaşayan Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, İzmir'de 7'inci Yaşayan Parkın kullanıma açıldığını belirterek, 'Her biri bulunduğu bölgede yaşayan insanların doğada keyifle bir araya gelebileceği mekanlar oluyor. İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. Geldiklerinde cennetle karşılaşacaklar' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?