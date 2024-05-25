Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

Ağrı\'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç köyünde yaşanan fırtına sonucunda 5 evin çatısı zarar gördü ve bir kadın yaralandı. Yaralı kadın Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Ayrıca Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerde eşyalar zarar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaparken, Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

25.05.2024 21:23
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Sürmelikoç köyünde öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü. Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği kadın yaralandı.

Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerdeki eşyalar zarar gördü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2 köyde de incelemede bulundu, hasar tespit çalışması yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ağrı'nın Diyadin ilçesinde fırtına nedeniyle 5 evin çatısında hasar oluştu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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