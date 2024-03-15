Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Sürüyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini sürdürüyor. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, unlu mamuller üreten ve satan iş yerleri, tatlı satış ve imalathaneleri, et ve et ürünleri üretim ve satışı yapan iş yerleri denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında ise Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi. Tarım Orman İl Müdürlüğü, halkın sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerine devam edecek.