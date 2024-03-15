Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş 40 kilo 250 gram uyuşturucu buldu.
Uyuşturucuyu saklayanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini sürdürüyor. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, unlu mamuller üreten ve satan iş yerleri, tatlı satış ve imalathaneleri, et ve et ürünleri üretim ve satışı yapan iş yerleri denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında ise Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi. Tarım Orman İl Müdürlüğü, halkın sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerine devam edecek.
Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 8 araç çarpıştı. Kazada Kemal T., Muhammed Uğur A., Hasine A., Emine A. ve Zeynep A. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aksarken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden iki gencin daha önce beraber çalıştıkları ve Ömür Arslan'ın iş yerini değiştirdikten sonra ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtülen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle villada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Bülent Cihantimur, yazılı bir açıklama yaparak oğlunun Türkiye'ye gelip adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Cihantimur, Eylem Tok'un telefonlarını açmadığını öne sürdü ve tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Beykoz'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan Kazım Karabekir Cami, Beykoz Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Cami arsasının tamamı kullanılarak cemaat kapasitesi 2 katına çıkarıldı.
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