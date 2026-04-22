Ağrı Patnos'ta 4.3 Büyüklüğünde Deprem

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.17'de oldu. Yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelerde göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.