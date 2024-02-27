Ağrı Patnos'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ağrı Patnos\'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.E. hayatını kaybederken, Y.E. ve Ö.E. yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Nisan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, silahla vurulan H.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan Y.E. ile Ö.E. ise ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.E'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Patnos, Ağrı, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Patnos'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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