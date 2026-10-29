Ağrı Patnos'ta tiyatro oyunundan elde edilen gelirle Derecik Köyü İlkokulu onarıldı - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta tiyatro oyunundan elde edilen gelirle Derecik Köyü İlkokulu onarıldı

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Ağrı Patnos\'ta tiyatro oyunundan elde edilen gelirle Derecik Köyü İlkokulu onarıldı
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Patnos'ta Açılsın Perde Tiyatro Kulübü'nün sahnelediği 'Yalancı' adlı oyun sanatseverlerden tam not aldı. Farklı meslek gruplarından gönüllülerin rol aldığı oyundan elde edilen gelirle Derecik Köyü İlkokulu baştan sona onarıldı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Açılsın Perde Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen 'Yalancı' adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden tam not aldı. İzleyenleri güldüren amatör tiyatrocular, elde ettikleri gelirle bir okulu baştan sona yeniledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Patnos Yerleşkesi'nde sahnelenen tiyatro oyunu, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirdi. İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin klasik eserlerinden 'Yalancı', farklı meslek gruplarından gönüllülerin katılımıyla sahneye taşındı. Yönetmenliğini Mustafa Varol'un üstlendiği oyunda öğretmenler, basın mensupları, infaz koruma memurları ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu farklı meslek gruplarından gönüllüler rol aldı.

İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin 1750 yılında kaleme aldığı, yalan söylemeyi bir yaşam felsefesi ve sanat haline getirmiş olan çapkın Lelio'nun Venedik'te kurduğu muazzam yalan örgüsünü ve bu yalanların trajikomik bir şekilde patlak vermesini anlatan oyunda İrem Nur Urut, Ayşenur Aksungur, Adem Varol, Emine Deniz Gökçe, Göksu Ayşe Akan, Mehmet Tayboğa, Semih Yardımcı, Cemre Pelit, Pervin Önal, Saime Nur Uluköylü, Umut Burak Yılmaz ve Taner Demir rol aldı. Davetliler, gösteri sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışlandı.

OYUNUN GELİRİ EĞİTİME KATKI SAĞLADI

Tiyatro gösterisinden elde edilen gelir, Patnos'a bağlı Derecik Köyü İlkokulu'nun yenilenmesinde kullanıldı. İhtiyaç sahibi köy okullarının ana sınıflarının bakım ve onarım çalışmalarına destek sağlamak amacıyla değerlendirildi. Patnos Derecik Köyü İlkokulu baştan sona onarıldı.

Yönetmen Mustafa Varol, köylerdeki okulların onarımı için oyunu sahnelediklerini söyledi. Oyunda çeşitli meslek gruplarından isimlerin rol aldığını belirten Varol, hem insanları sanatla güldürdüklerini hem de eğitime destek olarak sosyal bir sorumluluk görevini yerine getirdiklerini bildirdi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatYalancıEğitimGüncelPatnosAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta tiyatro oyunundan elde edilen gelirle Derecik Köyü İlkokulu onarıldı - Son Dakika
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