Ağrı Valisi Mustafa Koç, selin etkilediği köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, selin etkilediği köyde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde meydana gelen selin ardından hasar gören ahır, ev ve araçları incelemek üzere köye ziyarette bulundu. Vali Koç, köyde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin hasar tespit çalışmaları ve yolların onarımı için gerekeni yapacaklarını belirtti.

10.07.2024 19:45
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, dün selden etkilenen ahır, ev ve araçların zarar gördüğü Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde incelemelerde bulundu.

Kentte son günlerde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok köyde hasar oluştu.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Necati Oruk, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekec ile selden en çok etkilenen köylerden Akyumak köyünü ziyaret etti.

Koç, 7 kiler, 8 ahır, 3 ev, 6 tandırlık, 5 araç ve tarım aletlerinin zarar gördüğü köyde vatandaşlarla "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Tarım arazilerinin de zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını aktaran Koç, yaraların sarılması için devlet olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Selden etkilenen köylerde ekiplerin hasar tespit ve yolların onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Mustafa Koç, selin etkilediği köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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