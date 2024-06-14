Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik denetimlerine katıldı ve çocuklara hediye verdi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik denetimlerine katıldı ve çocuklara hediye verdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı öncesi kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uygulama noktalarındaki denetimlere katıldı. Vali Koç, yolculuk yapan çocuklara oyuncak hediye etti. Bayram tatili süresince vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler alındı.

14.06.2024 20:05
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı öncesi kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uygulama noktalarındaki denetimlere katıldı, yolculuk yapan çocuklara hediye verdi.

Koç, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile Ağrı-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan bölge trafik noktasını ziyaret etti.

Polis uygulama noktasında bayramını kutladıkları sürücülere yollarda daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Koç, araçlardaki çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesi kentte tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

9 günlük bayram tatili dolayısıyla kara yollarında yoğunluk gözlendiğini belirten Koç, "Bizler, vatandaşlarımızın bayram tadında bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bayram için ilimize gelenler ve başka yerlere gidecekler var, onların sağ salim ailelerine kavuşup huzurlu bayram geçirebilmeleri için il genelinde hem jandarmamız hem de emniyetimizle gereken tedbirleri aldık. Trafik denetimlerinde arkadaşlarımız 7 gün 24 saat görev yapıyor." dedi.

Koç, denetim ve tedbirlerin amacının vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, drone ve radarlarla da denetim yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Mustafa Koç, trafik denetimlerine katıldı ve çocuklara hediye verdi - Son Dakika

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