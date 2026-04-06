Ağrı ve Kars'ta Kar Manzaraları

Ağrı ve Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı.

Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü Ağrı'da, dağlar beyaza büründü.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, Aladağlar, Kösedağ ve yüksek rakımlı yerlerde güzel manzaralar oluştu.

Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve karların erimeye başladığı köyler dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen dağlar da beyaz örtüyle kaplandı.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, bahara rağmen kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 2 metreye ulaştı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesinden görüntülenen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber, 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağı ile Kumru Tepe ve 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan Dağı'nın karla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.