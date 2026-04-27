Ağrılı 12 Yaşındaki Osman Oğur, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu
Ağrılı 12 Yaşındaki Osman Oğur, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

27.04.2026 10:05
Küçük yaşta başladığı halterde azmiyle dikkat çeken Osman Oğur, Ağrı’dan Türkiye şampiyonluğuna uzanan bir başarı hikâyesi yazdı.

12 yaşındaki Osman Oğur, yaklaşık 2 yıl önce başladığı halterde disiplinli çalışmasıyla kısa sürede gelişim gösterdi. Daha önce İzmir'deki Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Oğur, Ankara'da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 37 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda üç altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı'da halter başta olmak üzere 24 farklı branşta hizmet verdiklerini ve altyapıdan yetişen sporcuların her geçen gün kendini geliştirdiğini belirtti. Antrenör İbrahim Oğur ise yetenekli sporcuları keşfederek onları vatan sevgisiyle çalışmaya teşvik ettiklerini ve geleceğin milli sporcularını yetiştirdiklerini ifade etti. Osman Oğur ise en büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

