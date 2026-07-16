AHBAP soruşturmasında Nurdan Eriş: Haluk Levent beni kullandı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Eriş ifadesinde, "Haluk Levent ile İsviçre'de 2018 yılında evlendik. Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Beni kullandı" dedi.

Nurdan Eriş, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde, "Bu beyefendi ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştım. Benim orada kurulu işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. 2018 yılında orada evlendik. 2018 yılında ben şirketimi sattım. Ondan önce de ona para göndermiştim Amerika'daki şirketimden. Beni kullandı. Kendi şirketimi 2018 yılında sattım, 30 milyon franga yakın para aldım. Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de pandemi zamanıydı. Ahbap diye bir proje yapmışlar, ona para gönderdim. Ben yurt dışında yaşadığım için beni saf bulmuştur. O paraları da direkt ona göndermedim. Belirttiği üzere ilk önce Emrah Bey'e, Zafer Yay'a gönderdim. Yeliz'e o dönem ben hiç para gönderdiğimi hatırlamıyorum. Geçen hafta en son benden 15 bin lira para istedi. Ben de 'Bir şeyim kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de 'Kalkacak mı?' dedim. 'Evet' dedi. 'Toparlayacak mısın?' dedim. Bana 'Evet' dedi. 'Konserlerim devam edebilir' dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Çocuklarım ufak. Küçük kızım kendine zarar vermeye başladı. Ben de bu paraları istedim. İlk zamanlar Emrah'tan, sonra Zafer'den, sonra Yeliz'den gönderdi. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Arada en son Yeliz'e de gönderdim. Kaç sene önce Türkiye'ye gelmemi istedi, geldim. Ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim. Okul parasını, geçinme parasını da gönderdi. Şimdi eski şirketime geri girdim. Oradan bir gelirim vardır. 'Ben artık senden para istemiyorum' dedim. 'Benim borçlarımı kapat' dedim sadece. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu, mağdur kızları kurtarıyordu" dedi.