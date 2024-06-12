AHİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırşehir'de Gerçekleştirildi

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Kırşehir'de Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, AHİKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir valilerinin yanı sıra belediye başkanları, İl Genel Meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol katıldı.

Buhara'nın açılış konuşmasının ardından geçen dönem yapılan çalışmaların sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıda, devam projeler hakkında kurula bilgi verildi, TR71 bölgesinde gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.