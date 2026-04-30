Van’ın Özalp ilçesinde bir ahıra girmeye çalışan kurt, kangal köpeklerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde mahalleye giren bir kurt, ahıra yaklaşarak içeri girmeye çalıştı.
Durumu fark eden sokaktaki kangal köpekleri kurda saldırdı. Yaşanan boğuşma sonucunda kurt, köpekler tarafından telef edildi.
Yaşanan anlar, ahır sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?