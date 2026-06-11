Ahıska Türkleri Sergisi İstanbul'da - Son Dakika
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Ahıska Türkleri Sergisi İstanbul'da

11.06.2026 14:20
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Ahıska Türklerinin sürgününü anlatan sergi, Dışişleri Bakanlığı katkısıyla İstanbul'da açılacak.

Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla, Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) koordinasyonunda ve Beste Gürsu'nun küratörlüğünde "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi İstanbul'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisiyle Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile Ahıska Türklerinin haklı davasının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesi amaçlanıyor.

Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla, DATÜB koordinasyonunda ve Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi açılışının yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması planlanırken, 15 gün açık kalması öngörülen serginin, ilerleyen dönemde Ankara'nın yanı sıra dünyadaki bazı merkezlerde açılması konusunda hazırlıklar devam ediyor.

Yapay zeka ve dijital sanatlardan da istifadeyle interaktif bir şekilde kurgulanan sergi, ziyaretçilerin farklı duyularına hitap edecek şekilde modern bir bakış açısıyla tasarlandı.

Ahıska'nın coğrafi konumu ve tarihi, Ahıska Türklerinin hayatı ve kültürü, Ahıska Türklerinin sürgünü ve sürgün sonrasındaki durumu ile mevcut durumunu yansıtan farklı bölümlerden oluşan sergi için toplanan ve üretilen malzemelerin ilerleyen dönemde Türkiye'de açılabilecek bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Ahıska Türkleri

Sovyetler Birliği yönetimi, yaklaşık yüz bin Ahıska Türkünü 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları ana vatanlarından kopararak ağır şartlar altında Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün etti.

Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü yaşamını yitirdi, hayatta kalanlar ise tüm zorluklara rağmen kimliklerini, dillerini, kültürlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başardı.

Ahıska Türkleri sürgünden bu yana anavatanları Ahıska'ya dönme hakkı elde edemedi.

Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmış halde bulunan yaklaşık 750 bin Ahıska Türkünün yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri Sergisi İstanbul'da - Son Dakika

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