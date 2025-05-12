Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) öncülüğünde, Azerbaycan'ın Saatlı iline bağlı Ahundov köyünde, Ahıskalı Türklerle "Dayanışma Programı" düzenlendi.

Programa, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cihannüma Derneği ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetkilileri ile Türk iş insanlarından oluşan heyet katıldı.

Ahıskalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı köyde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yerel halkla görüşmeler yapıldı, dostluk ve dayanışma mesajları verildi. Görüşmelerde mevcut sosyal ve ekonomik konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik çerçevesinde, köy camisinin avlusunda dostluk ve kardeşliğin simgesi olarak fidan dikimi gerçekleştirildi, katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, 1944 sürgününü yaşamış ve hayatının son yıllarını Saatlı'da geçirmiş olan İbrahimoğlu Vehbi Soyak'ın Ahundov köyündeki mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

Program kapsamında, özel bir sağlık kuruluşu tarafından köy halkına yönelik mobil sağlık taraması yapıldı.

Öte yandan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılar Duygu Orak ve Rümeysa Demir, çocuklara geleneksel Türk ebru sanatını tanıtarak uygulamalı atölye çalışması yaptı.